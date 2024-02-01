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Сегодня, 10:51

«Фиорентина» увеличила предложение за Гудмундссона до 22 миллионов евро, но снова получила отказ от «Дженоа»

Руслан Минаев
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«Фиорентина» увеличила предложение по нападающему «Дженоа» Альберту Гудмундссону, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Фиалки» предложили за 26-летнего исландца 22 миллиона евро, но снова получили отказ. Клуб из Генуи хочет выручить за игрока 25 миллионов.

Ранее «Дженоа» отказался продавать форварда за 20 миллионов евро.

Гудмундссон выступает за «Дженоа» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Дженоа
ФК Фиорентина
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Неделя

«Интер»: расписание матчей в феврале
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 21 17 3 1 50-10 54
2
 Ювентус 22 16 5 1 36-13 53
3
 Милан 22 14 4 4 43-25 46
4
 Аталанта 21 11 3 7 37-21 36
5
 Рома 22 10 5 7 36-26 35
6
 Лацио 21 10 4 7 24-20 34
7
 Фиорентина 21 10 4 7 29-22 34
8
 Болонья 21 8 9 4 25-20 33
9
 Наполи 21 9 5 7 30-25 32
10
 Торино 21 8 7 6 20-19 31
11
 Монца 22 7 7 8 21-28 28
12
 Дженоа 22 7 7 8 24-26 28
13
 Фрозиноне 22 6 5 11 29-41 23
14
 Лечче 22 4 9 9 21-31 21
15
 Сассуоло 21 5 4 12 26-37 19
16
 Верона 22 4 6 12 20-30 18
17
 Удинезе 22 2 12 8 23-37 18
18
 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
19
 Эмполи 22 4 5 13 15-36 17
20
 Салернитана 22 2 6 14 19-44 12
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2.02 22:45
Лечче – Фиорентина
 - : -
3.02 17:00
Эмполи – Дженоа
 - : -
3.02 17:00
Удинезе – Монца
 - : -
3.02 20:00
Фрозиноне – Милан
 - : -
3.02 22:45
Болонья – Сассуоло
 - : -
4.02 14:30
Торино – Салернитана
 - : -
4.02 17:00
Наполи – Верона
 - : -
4.02 20:00
Аталанта – Лацио
 - : -
4.02 22:45
Интер – Ювентус
 - : -
5.02 22:45
Рома – Кальяри
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 20 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 20 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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