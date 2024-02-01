«Фиорентина» увеличила предложение за Гудмундссона до 22 миллионов евро, но снова получила отказ от «Дженоа»

«Фиорентина» увеличила предложение по нападающему «Дженоа» Альберту Гудмундссону, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Фиалки» предложили за 26-летнего исландца 22 миллиона евро, но снова получили отказ. Клуб из Генуи хочет выручить за игрока 25 миллионов.

Ранее «Дженоа» отказался продавать форварда за 20 миллионов евро.

Гудмундссон выступает за «Дженоа» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за команду во всех турнирах.