«Фиорентина» увеличила предложение за Гудмундссона до 22 миллионов евро, но снова получила отказ от «Дженоа»
«Фиорентина» увеличила предложение по нападающему «Дженоа» Альберту Гудмундссону, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Фиалки» предложили за 26-летнего исландца 22 миллиона евро, но снова получили отказ. Клуб из Генуи хочет выручить за игрока 25 миллионов.
Ранее «Дженоа» отказался продавать форварда за 20 миллионов евро.
Гудмундссон выступает за «Дженоа» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за команду во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|21
|17
|3
|1
|50-10
|54
|
2
|Ювентус
|22
|16
|5
|1
|36-13
|53
|
3
|Милан
|22
|14
|4
|4
|43-25
|46
|
4
|Аталанта
|21
|11
|3
|7
|37-21
|36
|
5
|Рома
|22
|10
|5
|7
|36-26
|35
|
6
|Лацио
|21
|10
|4
|7
|24-20
|34
|
7
|Фиорентина
|21
|10
|4
|7
|29-22
|34
|
8
|Болонья
|21
|8
|9
|4
|25-20
|33
|
9
|Наполи
|21
|9
|5
|7
|30-25
|32
|
10
|Торино
|21
|8
|7
|6
|20-19
|31
|
11
|Монца
|22
|7
|7
|8
|21-28
|28
|
12
|Дженоа
|22
|7
|7
|8
|24-26
|28
|
13
|Фрозиноне
|22
|6
|5
|11
|29-41
|23
|
14
|Лечче
|22
|4
|9
|9
|21-31
|21
|
15
|Сассуоло
|21
|5
|4
|12
|26-37
|19
|
16
|Верона
|22
|4
|6
|12
|20-30
|18
|
17
|Удинезе
|22
|2
|12
|8
|23-37
|18
|
18
|Кальяри
|22
|4
|6
|12
|21-38
|18
|
19
|Эмполи
|22
|4
|5
|13
|15-36
|17
|
20
|Салернитана
|22
|2
|6
|14
|19-44
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.02
|22:45
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
|3.02
|17:00
|
Эмполи – Дженоа
|- : -
|3.02
|17:00
|
Удинезе – Монца
|- : -
|3.02
|20:00
|
Фрозиноне – Милан
|- : -
|3.02
|22:45
|
Болонья – Сассуоло
|- : -
|4.02
|14:30
|
Торино – Салернитана
|- : -
|4.02
|17:00
|
Наполи – Верона
|- : -
|4.02
|20:00
|
Аталанта – Лацио
|- : -
|4.02
|22:45
|
Интер – Ювентус
|- : -
|5.02
|22:45
|
Рома – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|20
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|20
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
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