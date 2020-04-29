«Интер» провел переговоры с агентом Эшли Янга

«Интер» хочет продлить контракт с защитником Эшли Янгом. Руководство итальянского клуба уже провело встречу с представителем 34-летнего англичанина и обозначило свое намерен продолжить сотрудничество, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Действующий контракт Янга рассчитан до конца июня 2020 года. Он перешел в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед» за 1,5 миллиона евро. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 7 матчах за «нерадзурри» в сезоне-2019/20.