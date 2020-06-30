«Интер» представил новую форму с полосками в виде зигзага
30 июня 2020, 10:55
«Интер» на своем официальном сайте представил форму на следующий сезон. Цветовая гамма осталась черно-синей, но полоски будут в виде зигзага. Производитель экипировки — компания Nike.
? | MAGLIA— Inter (@Inter) June 30, 2020
Our city. Our dream. Our future. Made to break barriers.#MadeOfMilano #Nike #FirstKit pic.twitter.com/QLjYC8jslY
Форма поступит в продажу для владельцев абонементов и членов клуба с 1 июля. С 4 июля она будет в свободной продаже.
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