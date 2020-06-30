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«Интер» представил новую форму с полосками в виде зигзага

30 июня 2020, 10:55
Новая форма &quot;Интера&quot;. Фото Twitter.
Новая форма &quot;Интера&quot;. Фото Twitter.
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«Интер» на своем официальном сайте представил форму на следующий сезон. Цветовая гамма осталась черно-синей, но полоски будут в виде зигзага. Производитель экипировки — компания Nike.

Форма поступит в продажу для владельцев абонементов и членов клуба с 1 июля. С 4 июля она будет в свободной продаже.

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