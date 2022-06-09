Полузащитник «Эмполи» Асллани близок к переходу в «Интер»

«Интер» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Эмполи» Кристьяна Асллани, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «нерадзурри» согласовали условия контракта с 20-летним албанцем, теперь клубу остается договориться о сумме сделки с представителями «Эмполи».

Асллани — воспитанник «Эмполи». В сезоне-2021/22 футболист забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 34 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 10 миллионов евро.