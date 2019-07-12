"Интер" подписал хавбека сборной Италии Бареллу

"Интер" объявил о подписании контракта с полузащитником Николо Бареллой. Экс-хавбек "Кальяри" присоединился к участникам Лиги чемпионов на правах годичной аренды с обязательным выкупом в следующем сезоне. 22-летний футболист подпишет пятилетний контракт.

Барелла в сезоне-2019/20 провел 38 матчей и забил 1 гол в чемпионате и Кубке Италии. Также на его счету 7 игр и 2 гола за сборную Италии. Оба раза он отличился в 2019 году в играх отборочного турнира Евро-2020 против Греции (3:0) и Финляндии (2:0).