«Интер» подаст в суд на Corriere dello Sport за оскорбления в адрес Конте

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после матча 16-го тура чемпионата Испании с «Фиорентиной» (1:1) сообщил, что клуб подаст в суд на Corriere dello Sport. Ранее газета опубликовала письмо болельщика «Болоньи», который раскритиковал миланский клуб и Конте за вылет из Лиги чемпионов. Впоследствии миланский клуб отменил пресс-конференцию.

— Всеми вопросами занимается юрист, — цитирует Sky Sport Italia итальянского специалиста. — Это не мой выбор, так решил клуб, приняв историю на личный счет. Для примера нужно подать сигнал на весь мир, а не кому-то отдельно. Нужно уважение. Было абсурдно видеть, что ассоциация прессы требует от меня извинений за пропуск пресс-конференции. Им должно быть стыдно.

СМИ заходят слишком далеко. Они публикуют расистскую обложку, которая делает нас посмешищем на весь мир. Нужны какие-то ограничения. Если у кого-то есть ручка, это не значит, что он может писать все что угодно.

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