«Интер» победил «Сассуоло» в товарищеском матче

«Интер» победил «Сассуоло» в товарищеском матче. Миланский клуб одержал победу с минимальным счетом — 1:0.

Автором единственного мяча во втором тайме стал нападающий Эдин Джеко.

Чемпионат Италии возобновляется после перерыва 4 января. «Интер» в этот день на своем поле примет «Наполи», а «Сассуоло» сыграет против «Сампдории».