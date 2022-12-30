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Сегодня, 09:45

«Наполи» обеспокоен слишком маленькой суммой выкупа в контракте защитника Ким Мин Дже

Руслан Минаев
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«Наполи» всерьез обеспокоен суммой выкупа в контракте защитника Ким Мин Дже и считает ее слишком маленькой, сообщает Sky Sport Italia.

В соглашении прописано, что 26-летнего корейца можно выкупить за 45 миллионов евро. Сейчас клуб работает над обновленным контрактом, чтобы повысить эту сумму.

В этом сезоне Ким Мин Дже провел за «Наполи» 20 матчей и забил 2 гола. Его действующее соглашение истекает летом 2025 года.

Футбол
ФК Наполи
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
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 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
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Сассуоло – Сампдория
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4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
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Интер – Наполи
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Интер

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Наполи

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Себастьяно Луперто

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