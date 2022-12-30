«Наполи» обеспокоен слишком маленькой суммой выкупа в контракте защитника Ким Мин Дже

«Наполи» всерьез обеспокоен суммой выкупа в контракте защитника Ким Мин Дже и считает ее слишком маленькой, сообщает Sky Sport Italia.

В соглашении прописано, что 26-летнего корейца можно выкупить за 45 миллионов евро. Сейчас клуб работает над обновленным контрактом, чтобы повысить эту сумму.

В этом сезоне Ким Мин Дже провел за «Наполи» 20 матчей и забил 2 гола. Его действующее соглашение истекает летом 2025 года.