«Интер» отклонил выгодные предложения о продаже шестерых игроков основного состава

«Интер» отклонил почти все предложения о продаже шестерых футболистов основы, утверждает Tuttosport.

По данным источника, миланский клуб не хочет расставаться со своими лидерами, несмотря на финансовый кризис в клубе. На данный момент китайская компания, владеющая «Интером», занимается поиском потенциального покупателя.

Миланцы не хотят расставаться с Лаутаро Мартинесом, Ромелу Лукаку, Николой Барелла, Миланом Шкриньяром, Алессандро Бастони и Марсело Брозовичем. Клуб отклонил все предложения.

После 27 туров серии А «Интер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 65 баллов.