«Милан» интересуется защитником «Наполи» Хюсаем
07:16
«Милан» интересуется защитником «Наполи» Эльсейдом Хюсаем, утверждает Calciomercato.com.
По данным источника, 27-летний албанец может покинуть команду по окончании сезона. Летом 2021 года у игрока истекает срок трудового контракта с «Наполи». В «Милан» он сможет перейти на правах свободного агента.
В этом сезоне футболист провел 15 матчей в чемпионате Италии, отметившись 1 результативной передачей.
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