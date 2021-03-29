«Милан» интересуется защитником «Наполи» Хюсаем

«Милан» интересуется защитником «Наполи» Эльсейдом Хюсаем, утверждает Calciomercato.com.

По данным источника, 27-летний албанец может покинуть команду по окончании сезона. Летом 2021 года у игрока истекает срок трудового контракта с «Наполи». В «Милан» он сможет перейти на правах свободного агента.

В этом сезоне футболист провел 15 матчей в чемпионате Италии, отметившись 1 результативной передачей.