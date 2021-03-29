«Реал» не планирует возвращать Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, скорее всего, не перейдет в мадридский «Реал» этим летом, сообщает Cuatro.

По данным источника, испанцы намерены сосредоточиться на покупке молодых форвардов Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна. В покупке португальца «Реал» не заинтересован.

Сообщалось, что на 36-летнего Роналду претендуют «МЮ» и «ПСЖ». В этом сезоне футболист провел 24 матча в серии А, забив 23 гола и сделав 3 результативные передачи.