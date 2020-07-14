«Интер» обыграл «Торино» и вышел на второе место

«Интер» выиграл у «Торино» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии (3:1). Гости в начале первого тайма открыли счет — забил Андреа Белотти. Хозяева отыгрались после перерыва. Забитыми мячами отметились Лаутаро Мартинес, Эшли Янг и Диего Годин.

«Интер» сравнялся с «Лацио» по очкам и вышел на второе место. «Торино» занимает 16-ю позицию.

Чемпионат Италии

Серия А

32-й тур

«Интер» — «Торино» — 3:1 (0:1)

Голы: Белотти, 17 (0:1). Янг, 48 (1:1). Годин, 51 (2:1). Мартинес, 61 (3:1).

«Интер»: Ханданович, Годин (Шкриньяр, 76), Янг (Бираги, 71), де Фрай, Д`Амброзио (Кандрева, 71), Бастони, Валеро, Брозович, Гальярдини, Санчес, Мартинес (Эриксен, 84).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри (Синго, 64), Ансальди (Лукич, 64), Нкулу, Иццо, Эйна, Бремер, Ринкон, Мейте (Беренгер, 64), Верди (Миллико, 76), Белотти.

Предупреждения: Годин, 21. Эйна, 24. Мейте, 30. Де Сильвестри, 49. Брозович, 60. Санчес, 62. Д`Амброзио, 69. Бираги, 86.

Судья: Масса.

13 июля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».