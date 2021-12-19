«Интер» не может договориться с Перишичием о новом контракте
Хорватский полузащитник Иван Перишич не может договориться с «Интером» о новом контракте, сообщает Tuttosport.
По информации источника, клуб предложил новый двухлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон. Сейчас Перишич получает 5 миллиона в год. Футболист не готова пойти на такое понижение, так как хочет получать не меньше 6 млн евро.
В текущем сезоне Перишич провел 22 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
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