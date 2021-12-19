«Милан» близок к продлению контракта с Леау до 2026 года
«Милан» близок к продлению контракта с нападающим Рафаэлом Леау до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, переговоры миланского клуба с агентом 22-летнего португальца Жорже Мендешем находятся на финальной стадии.
При этом у нападающего есть два выгодных предложения от других клубов.
Действующее соглашение Леау с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне он забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 19 матчах.
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