«Интер» на своем поле сыграет с «Наполи» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 17 марта. Игра пройдет на стадионе «Стадион Джузеппе Меацца» в Милане, Италия. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Интер» — «Наполи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 28-ти туров серии А «Интер» набрал 75 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Наполи» с 44 баллами располагается на 7-й строчке первенства страны.

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