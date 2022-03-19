«Интер» намерен летом приобрести форварда «Аякса» Алле

Миланский «Интер» интересуется нападающим «Аякса» Себастьяном Алле.

По данным Football Insider, клуб хочет летом приобрести игрока.Голландский клуб хочет получить за 27-летнего форварда более 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» следит за форвардом Алле.

В сезоне-2021/22 футболист провел 21 матч за «Аякс», на его счету 19 голов и 6 результативных передач. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.