«Интер» намерен летом приобрести форварда «Аякса» Алле
Миланский «Интер» интересуется нападающим «Аякса» Себастьяном Алле.
По данным Football Insider, клуб хочет летом приобрести игрока.Голландский клуб хочет получить за 27-летнего форварда более 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» следит за форвардом Алле.
В сезоне-2021/22 футболист провел 21 матч за «Аякс», на его счету 19 голов и 6 результативных передач. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|
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|8
|5
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|
16
|Сампдория
|29
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|
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|18.03
|20:45
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Сассуоло – Специя
|4 : 1
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|
Дженоа – Торино
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|19.03
|17:00
|
Наполи – Удинезе
|2 : 1
|19.03
|20:00
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|19.03
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|
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|20.03
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|
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|17:00
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Эмполи – Верона
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