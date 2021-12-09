«Барселона» следит за форвардом «Аякса» Алле
10:32
«Барселона» интересуется нападающим «Аякса» Себастьяном Алле, сообщает Fichajes.
По информации источника, «сине-гранатовые» находятся в поисках нового нападающего и рассматривают 27-летнего ивуарийца как одного из кандидатов.
В сезоне-2021/22 Алле провел 21 матч за «Аякс», на его счету 19 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 27 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.fichajes.net/noticias/nuevo-tapado-delantera-barcelona-haller-20211208.html
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