«Барселона» следит за форвардом «Аякса» Алле

«Барселона» интересуется нападающим «Аякса» Себастьяном Алле, сообщает Fichajes.

По информации источника, «сине-гранатовые» находятся в поисках нового нападающего и рассматривают 27-летнего ивуарийца как одного из кандидатов.

В сезоне-2021/22 Алле провел 21 матч за «Аякс», на его счету 19 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 27 миллионов евро.