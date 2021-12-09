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«Барселона» следит за форвардом «Аякса» Алле

10:32
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«Барселона» интересуется нападающим «Аякса» Себастьяном Алле, сообщает Fichajes.

По информации источника, «сине-гранатовые» находятся в поисках нового нападающего и рассматривают 27-летнего ивуарийца как одного из кандидатов.

В сезоне-2021/22 Алле провел 21 матч за «Аякс», на его счету 19 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 27 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.fichajes.net/noticias/nuevo-tapado-delantera-barcelona-haller-20211208.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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