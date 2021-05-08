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«Интер» может продать Алексиса Санчеса

09:15
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«Интер» может продать нападающего Алексиса Санчеса в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб рассчитывает продать 32-летнего чилийца из-за его высокой зарплаты (7 миллионов евро в год). Сообщается, что «нерадзурри» планируют разгрузить зарплатную ведомость.

В сезоне-2020/21 Санчес провел 35 матчей за «Интер», на его счету 5 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

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