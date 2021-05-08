«Интер» может продать Алексиса Санчеса
«Интер» может продать нападающего Алексиса Санчеса в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, итальянский клуб рассчитывает продать 32-летнего чилийца из-за его высокой зарплаты (7 миллионов евро в год). Сообщается, что «нерадзурри» планируют разгрузить зарплатную ведомость.
Alexis #Sanchez could leave #Inter this summer. He has a contract until 2023, but his salary is too high (€ 7M net/year) for the new project of Nerazzurri. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) May 8, 2021
В сезоне-2020/21 Санчес провел 35 матчей за «Интер», на его счету 5 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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