«Интер» претендует на Паредеса
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может перейти в «Интер», сообщает Calciomercato.
По информации источника, 26-летний аргентинец входит в трансферные планы «нерадзурри» на лето 2021 года.
В сезоне-2020/21 Паредес провел 33 матча за «ПСЖ», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/inter-paredes-e-sempre-nel-mirino-con-una-novita-rispetto-a-genn-30682
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