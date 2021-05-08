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«Интер» претендует на Паредеса

06:27
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может перейти в «Интер», сообщает Calciomercato.

По информации источника, 26-летний аргентинец входит в трансферные планы «нерадзурри» на лето 2021 года.

В сезоне-2020/21 Паредес провел 33 матча за «ПСЖ», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/inter-paredes-e-sempre-nel-mirino-con-una-novita-rispetto-a-genn-30682

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