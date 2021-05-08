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Агент Хакими прокомментировал слухи о переходе футболиста в «Баварию»

09:30
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Алехандро Камано, агент полузащитника «Интера» Ашрафа Хакими, прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в «Баварию».

«Не знаю, откуда идут эти слухи, но я не удивился бы, если бы узнал об интересе «Баварии» к Ашрафу. Со мной не связывался никто из «Баварии», Хакими счастлив в «Интере». Впрочем, кто бы отказался от шанса поиграть за «Баварию»?» — приводит Calciomercato слова Камано.

В сезоне-2020/21 Хакими провел 41 матч за «Интер», на его счету 7 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего марокканца в 50 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/inter-senti-l-agente-di-hakimi-lo-cerca-il-bayern-non-mi-stupisc-61774

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