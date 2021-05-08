Агент Хакими прокомментировал слухи о переходе футболиста в «Баварию»
Алехандро Камано, агент полузащитника «Интера» Ашрафа Хакими, прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в «Баварию».
«Не знаю, откуда идут эти слухи, но я не удивился бы, если бы узнал об интересе «Баварии» к Ашрафу. Со мной не связывался никто из «Баварии», Хакими счастлив в «Интере». Впрочем, кто бы отказался от шанса поиграть за «Баварию»?» — приводит Calciomercato слова Камано.
В сезоне-2020/21 Хакими провел 41 матч за «Интер», на его счету 7 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего марокканца в 50 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/inter-senti-l-agente-di-hakimi-lo-cerca-il-bayern-non-mi-stupisc-61774
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