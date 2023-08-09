«Интер» может приобрести Бету или Тареми, если не подпишет Балогуна
«Интер» работает над трансфером форварда «Арсенала» Фоларина Балогуна.
По информации Sportmediaset, несмотря на то, что итальянский клуб является фаворитом на приобретение 22-летнего игрока, руководство составило список альтернативных вариантов на случай, если не удастся подписать Балогуна.
В качестве альтернативы футболисту сборной США и «Арсенала» «Интер» следит за ситуацией с форвардом Бету из «Удинезе» и нападающим «Порту» Мехди Тареми.
Ранее сообщалось, что «Интер» предложит за Балогуна 35 миллионов евро, «Арсенал» хочет 50 миллионов.
Сезон-2022/23 форвард провел в аренде в «Реймсе». В лиге 1 он провел 37 матчей и забил 21 гол.
Источник: Sportmediaset
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