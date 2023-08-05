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Сегодня, 07:57

«Интер» предложит за Балогуна 35 миллионов евро, «Арсенал» хочет 50 миллионов

Руслан Минаев
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«Интер» намерен сделать «Арсеналу» предложение о переходе форварда Фоларина Балогуна, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По его информации, миланский клуб может предложить за 22-летнего игрока сборной США 35 миллионов евро с учетом бонусов. Ранее The Athletic сообщал, что «Арсенал» хочет выручить от продажи игрока не менее 50 миллионов.

Сезон-2022/23 Балогун провел в аренде в «Реймсе». В лиге 1 он провел 37 матчей и забил 21 гол.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Интер (Интернационале)
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