«Интер» летом попробует подписать Хамеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес попал в сферу интересов «Интера», сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, миланцы планируют подписать 28-летнего колумбийца летом 2020 года. Сам полузащитник хотел бы уйти из «Реала», где не получает большого количества игрового времени.

В текущем сезоне Хамес провел 7 матчей в чемпионате Испании, в которых забил гол и сделал результативный пас. Также на его счету две встречи в Лиге чемпионов.