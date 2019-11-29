Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Интер» летом попробует подписать Хамеса

29 ноября 2019, 20:36
Теги:

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес попал в сферу интересов «Интера», сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, миланцы планируют подписать 28-летнего колумбийца летом 2020 года. Сам полузащитник хотел бы уйти из «Реала», где не получает большого количества игрового времени.

В текущем сезоне Хамес провел 7 матчей в чемпионате Испании, в которых забил гол и сделал результативный пас. Также на его счету две встречи в Лиге чемпионов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир