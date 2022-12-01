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Сегодня, 00:53

«Интер» интересуется защитником «Лидса» Адамсом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Интер» проявляет интерес к защитнику «Лидса» и сборной США Тайлеру Адамсу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб попробует приобрести 23-летнего американца в летнее трансферное окно.

Контракт Адамса с английским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 17 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Адамс провел 13 матчей в АПЛ.

ФК Интер (Интернационале)
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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18
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Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
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4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
 - : -
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Фиорентина – Монца
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