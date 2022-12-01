«Интер» интересуется защитником «Лидса» Адамсом

«Интер» проявляет интерес к защитнику «Лидса» и сборной США Тайлеру Адамсу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб попробует приобрести 23-летнего американца в летнее трансферное окно.

Контракт Адамса с английским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 17 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Адамс провел 13 матчей в АПЛ.