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Сегодня, 22:56

«Интер» предложил защитнику де Врею новый двухлетний контракт

Иван Шитик
Корреспондент
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«Интер» ведет переговоры о продлении контракта с защитником Стефаном де Вреем, сообщает TuttoMercatoWeb.

Действующее соглашение 30-летнего с клубом нидерландца рассчитано до конца сезона-2022/2023.

«Интер» предложил де Врею новый двухлетний контракт с той же заработной платой, которую он получает сейчас. Теперь клуб ждет ответа от футболиста.

В настоящий момент де Врей находится в Катаре в расположении сборной Нидерландов.

В нынешнем сезоне защитник провел в серии А 12 матчей и забил 1 гол.

ФК Интер (Интернационале)
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