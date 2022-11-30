«Интер» предложил защитнику де Врею новый двухлетний контракт

«Интер» ведет переговоры о продлении контракта с защитником Стефаном де Вреем, сообщает TuttoMercatoWeb.

Действующее соглашение 30-летнего с клубом нидерландца рассчитано до конца сезона-2022/2023.

«Интер» предложил де Врею новый двухлетний контракт с той же заработной платой, которую он получает сейчас. Теперь клуб ждет ответа от футболиста.

В настоящий момент де Врей находится в Катаре в расположении сборной Нидерландов.

В нынешнем сезоне защитник провел в серии А 12 матчей и забил 1 гол.