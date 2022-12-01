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Сегодня, 17:36

«Рома» хочет продать Шомуродова. Предложений по покупке клуб пока не получал

Виктория Кравченко
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У «Ромы» могут возникнуть трудности с продажей форварда Элдора Шомуродова, сообщает Il Tempo.

По данным источника, римляне пока не получили ни одного предложения по покупке 27-летнего игрока. Сообщалось, что Шомуродов не входит в планы главного тренера команды Жозе Моуринью.

Футболист играет в «Роме» с лета прошлого года. Его соглашение рассчитано до середины 2026 года.

В этом сезоне он провел шесть матчей а серии А. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

Элдор Шомуродов
ФК Рома
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