«Рома» хочет продать Шомуродова. Предложений по покупке клуб пока не получал

У «Ромы» могут возникнуть трудности с продажей форварда Элдора Шомуродова, сообщает Il Tempo.

По данным источника, римляне пока не получили ни одного предложения по покупке 27-летнего игрока. Сообщалось, что Шомуродов не входит в планы главного тренера команды Жозе Моуринью.

Футболист играет в «Роме» с лета прошлого года. Его соглашение рассчитано до середины 2026 года.

В этом сезоне он провел шесть матчей а серии А. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.