«Интер» интересуется форвардом «Лилля» Давидом
«Интер» интересуется нападающим «Лилля» Жонатаном Давидом, сообщает журналист Telefoot Жюльен Майнар.
По информации источника, итальянский клуб интересуется 21-летним французом с прошлого сезона и готов вступить в борьбу за футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуются «ПСЖ» и «Ньюкасл».
Meilleur buteur de Ligue 1, Jonathan David int?resse l'Inter, qui le suit depuis la saison derni?re et semble pr?t ? passer ? l'action cet hiver.— Julien Maynard (@JulienMaynard) November 21, 2021
Le LOSC entend le conserver, au moins jusqu'au terme de la saison. #Mercato
В сезоне-2021/22 Давид забил 11 голов в 19 матчах за «Лилль», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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