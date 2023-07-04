«Интер» и «Сассуоло» практически согласовали переход Фраттези

«Интер» и «Сассуоло» практически достигли соглашения по переходу полузащитника Давиде Фраттези, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний итальянец вместе со своим агентом обсуждают условия личного контракта с «нерадзурри».

В сезоне-2022/23 Фраттези провел 37 матчей во всех турнирах и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Его контракт с «Сассуоло» действует до лета 2026 года.