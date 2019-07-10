"Интер" и "Милан" оценили строительство нового стадиона в 1,2 миллиарда евро

"Интер" и "Милан" подали в муниципалитет столицы Италии технико-экономическое обоснование строительства нового стадиона и его прилегающей области, сообщает официальный сайт "россонери". Команды рассчитывают создать арену с вместимостью в 60 тысяч человек.

Помимо строительства самого стадиона, "Интер" и "Милан" планируют создать многофункциональный район для болельщиков. Комплексный проект оценивается в 1,2 миллиарда евро.

Ранее президент "Милана" Паоло Скарони и генеральный директор "Интера" Алессандро Антонелло подтвердили информацию о сносе "Сан-Сиро".

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