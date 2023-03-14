«Интер» и «Милан» интересуются форвардом «Арсенала» Балогуном

«Интер» и «Милан» интересуются нападающим «Арсенала» Фалорином Балогуном, который в этом сезоне выступает на правах аренды за «Реймс», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, оба итальянских клуба намерены попытаться подписать 21-летнего англичанина в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Балогун забил 17 голов и сделал 2 результативных передачи в 28 матчах за «Реймс». По окончании сезона футболист должен будет вернуться в «Арсенал».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 14 миллионов евро.