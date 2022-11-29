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Сегодня, 18:16

«Интер» и Джеко не могут договориться по сумме нового контракта

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко может продлить контракт на один год с миланским клубом. Однако стороны не могут согласовать сумму нового соглашения, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Интер» готов подписать новое соглашение, но Джеко должен пойти на сокращение заработной платы с 5,5 миллионов евро до 3 миллионов евро за сезон (плюс бонусы).

Сам 36-летний игрок хочет остаться в Милане, но не готов на серьезное понижение зарплаты. Его нынешний договор истекает летом 2023 года.

В этом сезоне он сыграл 18 матчей в составе команды во всех турнира, забил 6 голов и отдал три результативные передачи.

Эдин Джеко
ФК Интер (Интернационале)
0
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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