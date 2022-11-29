«Интер» и Джеко не могут договориться по сумме нового контракта

Нападающий «Интера» Эдин Джеко может продлить контракт на один год с миланским клубом. Однако стороны не могут согласовать сумму нового соглашения, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Интер» готов подписать новое соглашение, но Джеко должен пойти на сокращение заработной платы с 5,5 миллионов евро до 3 миллионов евро за сезон (плюс бонусы).

Сам 36-летний игрок хочет остаться в Милане, но не готов на серьезное понижение зарплаты. Его нынешний договор истекает летом 2023 года.

В этом сезоне он сыграл 18 матчей в составе команды во всех турнира, забил 6 голов и отдал три результативные передачи.