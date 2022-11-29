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Сегодня, 20:07

Аллегри останется на посту главного тренера «Ювентуса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри останется на своем посту, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Председатель совета директоров «Ювентуса» Джон Элканн заявил, что 55-летний специалист пользуется полным доверием со стороны руководства.

Накануне «Ювентус» объявил, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа, подал в отставку.

На данный момент «Юве» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав после 15 матчей 31 очко. От лидирующего «Наполи» туринский клуб отстает на 10 очков.

ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
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15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
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4.01 16:30
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 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
 - : -
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Фиорентина – Монца
 - : -
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Наполи

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Марко Арнаутович

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Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Жерар Деулофеу

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Удинезе

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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