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Сегодня, 12:21

В «Торино» сообщили о возвращении Миранчука в расположение клуба

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Пресс-служба «Торино» сообщила «СЭ», что российский полузащитник Алексей Миранчук вернулся в расположение клуба после отпуска.

«Да, Миранчук вернулся в расположение «Торино», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В сезоне-2022/23 россиянин забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 9 матчах за туринскую команду.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
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 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
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18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
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 - : -
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Лечче – Лацио
 - : -
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