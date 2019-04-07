"Интер" и "Аталанта" сыграли вничью

"Интер" сыграл вничью с "Аталантой" в матче 31-го тура чемпионата Италии (0:0). "Нерадзурри" набрали 57 очков и остались на третьем месте в турнирной таблице, бергамаски с 52 баллами расположились на 5-й строчке.

В другом матче "Лацио" и "Сассуоло" сыграли вничью (2:2). Римляне набрали 49 очков и поднялись на 7-е место. Черно-зеленые с 36 баллами расположились на 11-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

31-й тур

"Интер" - "Аталанта" - 0:0

"Интер": Ханданович, Миранда, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Брозович (Наингголан, 23), Весино, Гальярдини (Валеро, 66), Перишич, Икарди, Политано (Бальде, 77).

"Аталанта": Голлини, Паломино (Мазиелло, 62), Хатебур, Джимсити, Кастань, Манчини, Иличич (Пессина, 82), де Рон, Пашалич (Барроу, 74), Фройлер, Гомес.

Предупреждения: Голлини, 2. Манчини, 63. Политано, 73.

Судья: Иррати.

7 апреля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

"Лацио" - "Сассуоло" - 2:2 (0:0)

Голы: Иммобиле, 53 - с пенальти (1:0). Рожериу, 57 (1:1). Берарди, 89 (1:2). Лулич, 90+5 (2:2).

"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Марушич, Лулич, Бадель (Лукас, 80), Пароло (Милинкович-Савич, 69), Луис Альберто, Кайседо (Корреа, 63), Иммобиле.

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Рожериу, Лирола, Маньяни, Мерих Демирал, Данкан (Бурабия, 83), Локателли (Маньянелли, 66), Бога, Сенси, Матри (Берарди, 73).

Предупреждения: Пароло, 31. Локателли, 52. Бадель, 78.

Судья: Абиссо.

7 апреля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

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