«Интер» хочет приобрести полузащитника «Пармы» Кулушевски

«Интер» намерен приобрести полузащитника «Пармы» Деяна Кулушевски. В январе миланский клуб готов заплатить за 19-летнего шведа 40 миллионов евро, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Также «Интер» готов отдать «Парме» защитника Федерико Димарко.

В нынешнем сезоне Кулушевски провел 16 матчей в серии А. Он отметился 4 голами и 6 результативными передачами.

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