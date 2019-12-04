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«Интер» хочет приобрести Флоренци в январе

16:23
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Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци является одной из приоритетных трансферных целей «Интера» на зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

«Нерадзурри» намерены укрепить линию полузащиты в январе и попытаются приобрести универсального вингера римлян. Контракт Флоренци с «Ромой» рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 10 матчей за римский клуб.

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