ЦСКА отказался от покупки Гюнтера, после того как игрок заключил новый контракт с «Вероной»

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер не станет игроком московского ЦСКА этой зимой.

По данным Metaratings.ru, в октябре футболист продлил контракт с итальянским клубом. Таким образом, цена на него стала слишком большой для красно-синих.

Сообщалось, что клуб общается с представителями футболиста с лета 2022 года.

Его новый контракт с «Вероной» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.

В этом сезоне серии А 28-летний защитник провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.