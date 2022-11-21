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Сегодня, 15:52

ЦСКА отказался от покупки Гюнтера, после того как игрок заключил новый контракт с «Вероной»

Виктория Кравченко
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Защитник «Вероны» Корай Гюнтер не станет игроком московского ЦСКА этой зимой.

По данным Metaratings.ru, в октябре футболист продлил контракт с итальянским клубом. Таким образом, цена на него стала слишком большой для красно-синих.

Сообщалось, что клуб общается с представителями футболиста с лета 2022 года.

Его новый контракт с «Вероной» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.

В этом сезоне серии А 28-летний защитник провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-otkazalsya-ot-podpisaniya-gyuntera-posle-togo-kak-igrok-zaklyuchil-novyy-kontrakt-s-veronoy-1418924/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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