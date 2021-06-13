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Андреа Пирло может стать тренером «Сампдории»

18:23
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Бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Сампдорию», также с итальянцем связались представители «Фенербахче», сообщает инсайдер Николо Скира.

Пирло был уволен из «Юве» в конце мая из-за неудовлетворительных результатов. Но при этом его контракт не был расторгнут и продолжает действовать до лета 2022 года. По словам Скиры, специалист не хочет тренировать иностранный клуб.

Под руководством Пирло «Ювентус» завоевал Кубок и Суперкубок Италии.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1404063759769952259

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