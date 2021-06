Андреа Пирло может стать тренером «Сампдории»

Бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Сампдорию», также с итальянцем связались представители «Фенербахче», сообщает инсайдер Николо Скира.

Пирло был уволен из «Юве» в конце мая из-за неудовлетворительных результатов. Но при этом его контракт не был расторгнут и продолжает действовать до лета 2022 года. По словам Скиры, специалист не хочет тренировать иностранный клуб.

Под руководством Пирло «Ювентус» завоевал Кубок и Суперкубок Италии.

Andrea #Pirlo has been contacted by #Sampdoria (D'Aversa, Giampaolo and Iachini are in Ferrero's short list too) and #Fenerbahce (#Favre is still the main target) in the last 72 hours. His contract with #Juventus expires in 2022: Pirlo is not convinced to coach abroad. #transfers