Андреа Пирло может стать тренером «Сампдории»
Бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Сампдорию», также с итальянцем связались представители «Фенербахче», сообщает инсайдер Николо Скира.
Пирло был уволен из «Юве» в конце мая из-за неудовлетворительных результатов. Но при этом его контракт не был расторгнут и продолжает действовать до лета 2022 года. По словам Скиры, специалист не хочет тренировать иностранный клуб.
Под руководством Пирло «Ювентус» завоевал Кубок и Суперкубок Италии.
Andrea #Pirlo has been contacted by #Sampdoria (D'Aversa, Giampaolo and Iachini are in Ferrero's short list too) and #Fenerbahce (#Favre is still the main target) in the last 72 hours. His contract with #Juventus expires in 2022: Pirlo is not convinced to coach abroad. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) June 13, 2021
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