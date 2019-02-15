"Интер" готов продать Икарди летом за 80 миллионов евро.

Руководство "Интера" собирается продать аргентинского форварда команды Мауро Икарди летом за 80 миллионов евро, сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что руководители команды не сумели договориться с женой и агентом игрока Вандой Нарой о продлении контракта с Икарди. Теперь его решено продать летом по цене, которая существенно ниже прописанной в соглашении стоимости выкупа. В контракте нападающего прописана сумма 110 миллионов евро, которая действительна только для иностранных клубов и только с 1 по 15 июля. "Нерадзурри" намерены продать Икарди за 80 миллионов.

Ранее аргентинец был лишен капитанской повязки, из-за чего он отказался ехать на выездной матч Лиги Европы с "Рапидом". В текущем сезоне он сыграл 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 3 голевые передачи.