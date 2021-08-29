«Интер» готов платить Брозовичу по новому контракту 4,5 миллиона евро в год

«Интер» планирует продлить контракт с полузащитником Марсело Брозовичем. 28-летнему хорвату предлагают соглашение до 2024 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро за сезон, сообщает Sky Sport Italia.

В сезоне-2020/21 Брозович провел 42 матча за «Интер», на его счету 2 гола и 7 результативных передач. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.