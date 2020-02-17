«Интер» готов отдать Лаутаро Мартинеса «Барселоне» только в обмен на Гризманна

«Интер» согласен продать своего нападающего Лаутаро Мартинеса в «Барселону» только в том случае, если каталонский клуб включит в сделку форварда Антуана Гризманна, сообщает Daily Mail.

По информации источника, миланский клуб готов заключить сделку только на таких условиях, поскольку каталонцы не готовы платить за Мартинеса всю сумму из-за возможных проблем с финансовым fair play. Как пишет издание, «Барселона» хотела предложить «нерадзурри» Артуро Видаля, Карлеса Аленью или Филиппе Коутинью, но итальянскому клубу интересен лишь Гризманн.

В сезоне-2019/20 Лаутаро Мартинес забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи в 29 матчах за «Интер», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего аргентинца в 80 миллионов евро. 28-летний Гризманн отличился 13 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 33 матчах нынешнего сезона в составе «Барселоны». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 120 миллионов евро.