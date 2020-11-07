«Интер» готов купить Фирпо у «Барселоны»
«Интер» хочет купить защитника «Барселоны» Хуниора Фирпо, сообщает Calciomercato.
По информации источника, «нерадзурри» готовятся сделать предложение по 24-летнему испанцу в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» намерены расстаться с игроком.
В сезоне-2020/21 Фирпо выходил на замену в двух матчах, в сумме проведя на поле 29 минут. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.