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«Интер» готов купить Фирпо у «Барселоны»

11:48
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«Интер» хочет купить защитника «Барселоны» Хуниора Фирпо, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «нерадзурри» готовятся сделать предложение по 24-летнему испанцу в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» намерены расстаться с игроком.

В сезоне-2020/21 Фирпо выходил на замену в двух матчах, в сумме проведя на поле 29 минут. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

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