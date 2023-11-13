«Интер» на своем поле обыграл «Фрозиноне»

«Интер» в матче 12-го тура чемпионата Италии обыграл «Фрозиноне» со счетом 2:0.

Отличились Федерико Димарко и Хакан Чалханоглу, который реализовал пенальти.

После этого матча «Интер» с 31 очком занимает первое место в турнирной таблице, «Фрозиноне» с 15 очками — на 12-й строчке.