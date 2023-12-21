Индзаги отреагировал на вылет «Интера» от «Болоньи» в 1/8 финала Кубка Италии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о поражении от «Болоньи» в матче 1/8 финала Кубка Италии (1:2, ДВ). Тренер считает, что миланцы заслужили победу.

«Критиковать могу только последние 15 минут игры. Мы провели отличный матч. Мы не привыкли к тому, чтобы соперник лидировал в счете. Ребята недовольны, мы хотели четвертьфинал, но не вышло», — цитирует Индзаги Джанлука Ди Марцио.

В четвертьфинале «Болонья» сыграет против «Фиорентины».