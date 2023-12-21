Индзаги отреагировал на вылет «Интера» от «Болоньи» в 1/8 финала Кубка Италии
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о поражении от «Болоньи» в матче 1/8 финала Кубка Италии (1:2, ДВ). Тренер считает, что миланцы заслужили победу.
«Критиковать могу только последние 15 минут игры. Мы провели отличный матч. Мы не привыкли к тому, чтобы соперник лидировал в счете. Ребята недовольны, мы хотели четвертьфинал, но не вышло», — цитирует Индзаги Джанлука Ди Марцио.
В четвертьфинале «Болонья» сыграет против «Фиорентины».
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|
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|4
|1
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|37
|
3
|Милан
|16
|10
|2
|4
|29-18
|32
|
4
|Болонья
|16
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|7
|2
|20-12
|28
|
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|3
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|25-18
|27
|
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|27
|
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|
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|25
|
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|16
|6
|5
|5
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|
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|6
|5
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|
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|3
|7
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|21
|
12
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|16
|4
|8
|4
|19-21
|20
|
13
|Фрозиноне
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Дженоа
|16
|4
|4
|8
|16-21
|16
|
15
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|24-30
|16
|
16
|Кальяри
|16
|3
|4
|9
|16-29
|13
|
17
|Удинезе
|16
|1
|10
|5
|14-27
|13
|
18
|Эмполи
|16
|3
|3
|10
|10-28
|12
|
19
|Верона
|16
|2
|5
|9
|13-23
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|
20
|Салернитана
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|1
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|8
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|22.12
|20:30
|
Эмполи – Лацио
|- : -
|22.12
|20:30
|
Сассуоло – Дженоа
|- : -
|22.12
|22:45
|
Монца – Фиорентина
|- : -
|22.12
|22:45
|
Салернитана – Милан
|- : -
|23.12
|14:30
|
Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.12
|17:00
|
Болонья – Аталанта
|- : -
|23.12
|17:00
|
Торино – Удинезе
|- : -
|23.12
|20:00
|
Интер – Лечче
|- : -
|23.12
|20:00
|
Верона – Кальяри
|- : -
|23.12
|22:45
|
Рома – Наполи
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
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|
|
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Рома
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
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|1
|3
|
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Даниэль Болока
Сассуоло
|14
|1
|3
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