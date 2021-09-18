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«Интер» разгромил «Болонью» со счетом 6:1

20:53
Матиас Весино после гола. Фото ФК «Интер»
Матиас Весино после гола. Фото ФК «Интер»
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«Интер» обыграл «Болонью» (6:1) в матче четвертого тура чемпионата Италии.

Дубль в составе победителей сделал Эдин Джеко. Также отличились Лаутаро Мартинес, Милан Шкриньяр, Николо Барелла и Матиас Весно. У гостей голом отметился Артур Теат.

«Интер» набрал десять очков и на данный момент занимает первое место. У «Болоньи» семь очков и седьмая позиция. Команда потерпела первое поражение в сезоне.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Фиорентиной», а «Болонья» примет «Дженоа».

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур

«Интер» — «Болонья» — 6:1 (3:0)

Голы: Мартинес, 6 (1:0). Шкриньяр, 30 (2:0). Барелла, 34 (3:0). Весино, 54 (4:0). Джеко, 63 (5:0). Джеко, 68 (6:0). Теат, 86 (6:1).

«Интер»: Ханданович, де Врей (Раноккиа, 67), Димарко, Шкриньяр, Бастони (Коларов, 74), Дюмфрис, Брозович (Гальярдини, 74), Весино, Барелла, Корреа (Джеко, 29), Мартинес (Санчес, 67).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри (Теат, 75), Бонифаци, Хики (Дейкс, 56), Медель, Сориано, Сванберг (Виньято, 57), Домингес (ван Хоэйдонк, 69), Арнаутович, Сансоне (Барроу, 56), Сков Ольсен.

Предупреждения: Де Сильвестри, 23. Хики, 36. Дейкс, 83.

Судья: Айрольди.

18 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Интер — Болонья

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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