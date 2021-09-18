«Интер» разгромил «Болонью» со счетом 6:1
«Интер» обыграл «Болонью» (6:1) в матче четвертого тура чемпионата Италии.
Дубль в составе победителей сделал Эдин Джеко. Также отличились Лаутаро Мартинес, Милан Шкриньяр, Николо Барелла и Матиас Весно. У гостей голом отметился Артур Теат.
«Интер» набрал десять очков и на данный момент занимает первое место. У «Болоньи» семь очков и седьмая позиция. Команда потерпела первое поражение в сезоне.
В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Фиорентиной», а «Болонья» примет «Дженоа».
Чемпионат Италии. Серия А
4-й тур
«Интер» — «Болонья» — 6:1 (3:0)
Голы: Мартинес, 6 (1:0). Шкриньяр, 30 (2:0). Барелла, 34 (3:0). Весино, 54 (4:0). Джеко, 63 (5:0). Джеко, 68 (6:0). Теат, 86 (6:1).
«Интер»: Ханданович, де Врей (Раноккиа, 67), Димарко, Шкриньяр, Бастони (Коларов, 74), Дюмфрис, Брозович (Гальярдини, 74), Весино, Барелла, Корреа (Джеко, 29), Мартинес (Санчес, 67).
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри (Теат, 75), Бонифаци, Хики (Дейкс, 56), Медель, Сориано, Сванберг (Виньято, 57), Домингес (ван Хоэйдонк, 69), Арнаутович, Сансоне (Барроу, 56), Сков Ольсен.
Предупреждения: Де Сильвестри, 23. Хики, 36. Дейкс, 83.
Судья: Айрольди.
18 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
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