Инсинье считает, что Сарри предаст "Наполи", если возглавит "Ювентус"

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье негативно отреагировал на новость о том, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, который ранее работал с неаполитанцами, может возглавить "Ювентус".

- Для нас неаполитанцев приход Сарри в "Ювентус" был бы предательством, - цитирует нападающего AS. - Если он перейдет в "Ювентус", это причинит нам боль. Но я не могу обвинят его. Это его решение.

Ранее сообщалось, что приход Сарри в "Ювентус" может сорваться, так как "Челси" требует за него 5,3 миллиона евро.

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