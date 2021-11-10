«Ювентус» предложил «Роме» взять Рэмси в бесплатную аренду до конца сезона

«Ювентус» предложил «Роме» подписать полузащитника Аарона Рэмси, сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб предложил римлянам взять 30-летнего валлийца в бесплатную аренду, при этом «Юве» готов платить футболисту около 60 процентов зарплаты. Сообщается, что «Рома» готова заплатить игроку 1,5 миллиона евро из 4, которые он должен заработать за период с января 2022 года до конца сезона-2021/22.

В сезоне-2021/22 Рэмси принял участие в 5 матчах «Ювентуса» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.