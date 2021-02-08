Индзаги прокомментировал победу «Лацио» над «Кальяри»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (1:0).

«Мы знали, что нас ждет опасная игра, но ребята поняли ее наилучшим образом, так что мы очень мало рисковали в защите. Мы все еще пытаемся наверстать упущенное на ранних этапах, когда мы боролись в Лиге чемпионов и с коронавирусом. Был период, когда у нас было буквально 13-14 игроков.

В гонке с нами участвуют пять колоссальных клубов, но мы, как всегда, скажем свое слово», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

После этого матча «Лацио» с 40 очками занимает пятое место в серии А, «Кальяри» с 15 очками — на 18-й строчке.