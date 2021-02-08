Смородская: «Считаю, что Миранчук сильнее Головина»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила последние результаты российских футболистов за границей.
— Матч Кокорина не смотрела и не могу прокомментировать, — сказала Смородская «РБ Спорт». — А вот Миранчука видела. Он потихонечку адаптируется, вписывается. Алексей будет только прогрессировать, это очень талантливый игрок. Я в него верю. И думаю, что Гасперини тоже начал в него верить. Миранчук достойно выступает, забивает. Слушайте, он молодец. Может, от него ждали еще большего, но большее стоит других денег.
— За время, проведенное в Италии, Миранчук успел поднять свою цену?
— Пока еще нет.
— Головин — сильнейший российский футболист на сегодня?
— Нет. Мне больше всего из россиян нравится Миранчук. Считаю, что пока он сильнее Головина.
— А чем?
— Как я могу это объяснить? Тем, как он играет. Он видит поле, хорошо открывается. Если бы него немного больше работала команда, он бы забивал больше. Быстрый, с хорошей скоростью, плотным ударом и с ближней, и с дальней дистанции. За Головина я тоже очень рада, но он долго был на травме и сейчас еще рано судить. Посмотрим, как дальше пойдет.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-schitayu-chto-miranchuk-sil-nee-golovina/
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