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Иммобиле сравнил Клоппа, Тухеля и Земана

18:48
Чиро Иммобиле. Фото Reuters
Чиро Иммобиле. Фото Reuters
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в прошлом чемпионате Италии забил 36 мячей и стал лучшим среди бомбардиров европейских лиг. Ему достался главный приз конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «Спорт-Экспресс».

На днях форварду вручили «Золотую бутсу», а затем он ответил на вопросы журналистов ESM.

— У вас интересный опыт работы с разными тренерами. Что можете сказать, к примеру, о Юргене Клоппе?

— Боец, победный дух. Когда ты разговариваешь с ним, он заражает тебя желанием бороться за каждый мяч. Это впечатлило.

— Томас Тухель?

— Мы работали вместе недолго. Запомнился тем, что придает большое значение мелочам, очень скрупулезен. Такой «итальянский» тренер, если хотите.

— Зденек Земан?

— Быстрый темп, скорость, эти его бесконечные «атакуй, атакуй, атакуй». При нем впервые стал лучшим бомбардиром — в «Пескаре» в серии В-2011/12. Между прочим, в одной команде с Лоренцо Инсинье и Марко Верратти.

(Александр Бобров)

Полностью интервью с Чиро Иммобиле читайте — здесь

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