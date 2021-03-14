Иммобиле сравнил Клоппа, Тухеля и Земана
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в прошлом чемпионате Италии забил 36 мячей и стал лучшим среди бомбардиров европейских лиг. Ему достался главный приз конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «Спорт-Экспресс».
На днях форварду вручили «Золотую бутсу», а затем он ответил на вопросы журналистов ESM.
— У вас интересный опыт работы с разными тренерами. Что можете сказать, к примеру, о Юргене Клоппе?
— Боец, победный дух. Когда ты разговариваешь с ним, он заражает тебя желанием бороться за каждый мяч. Это впечатлило.
— Томас Тухель?
— Мы работали вместе недолго. Запомнился тем, что придает большое значение мелочам, очень скрупулезен. Такой «итальянский» тренер, если хотите.
— Зденек Земан?
— Быстрый темп, скорость, эти его бесконечные «атакуй, атакуй, атакуй». При нем впервые стал лучшим бомбардиром — в «Пескаре» в серии В-2011/12. Между прочим, в одной команде с Лоренцо Инсинье и Марко Верратти.
(Александр Бобров)
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